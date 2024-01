Ferragni assente a sfilata Gucci

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – Chiaranon è stata avvistata, come al solito, alladi, che ieri ha aperto il calendario della Milano fashion week dedicata alle collezioni maschili per il prossimo autunno-inverno. L’influencer, habitué alle sfilate della griffe della doppia G, non ha varcato la soglia della location dello show. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

"Chiara". Tam - tam impazzito a Milano: cosa ha "disertato", si mette male...e non poco gli affari di Chiara. Ma non solo, perché da settimane l'influencer preferirebbe il silenzio, social compreso. Non a caso l'imprenditrice digitale sarebbe stataanche alla ...Chiara Ferragni non sta attraversando un periodo semplice della propria vita. L'influencer, infatti, in questo periodo è coinvolta in prima persona nello scandalo dei pandori Balocco ...Alberto Matano a La vita in diretta: “Basta, non parlerò più della Ferragni”. Andiamo a vedere tutti i dettagli ...