Fermati a bordo di un Suv rubato in Germania con passamontagna e arnesi da scasso | 4 nei guai

(Di sabato 13 gennaio 2024) Antegnate. Durante una normale attività di controllo del territorio lungo la provinciale ad Antegnate, i carabinieri di Treviglio hanno fermato e controllato un Suv con targa tedesca, risultata provento di un recente furto in. A4 uomini sudamericani: due incensurati e due con precedenti penali e di polizia (due anche irregolari sul territorio nazionale). Durante la perquisizione, venivano rinvenutivari atti allo. In particolare, uno dei quattro veniva trovato in possesso di un documento di identificazione straniero falso valido per l’espatrio. Successivi accertamenti hanno permesso di constatare che quest’ultimo risultava destinatario di due ordini di carcerazione per espiazione pena, pendenti dal 2015 e dal 2020, per reati contro il patrimonio commessi ...

di una Panda, poi risultata rubata due giorni prima, due giovanissimi (uno dei quali minorenne) stavano procedendo a velocità ridottissima e, alle tre di notte, si sonodavanti a un ...Saliti in auto, i due sono statiquasi in tempo reale dai poliziotti. Erano adi una Fiat Tipo per la quale c'era una segnalazione e una denuncia per un fatto analogo avvenuto il 5 ...NAPOLI. Nella serata di ieri, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Borsa uno scooter con a bordo due persone il ...Un minorenne alla guida di una Panda rubata: insieme a un complice 18enne stava per rubare in un negozio, in piena notte, ma è stato sorpreso dai carabinieri ...