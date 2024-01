Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? L’indiscrezione | “Dopo il pandoro-gate grossa frizione tra i due”

(Di sabato 13 gennaio 2024)in: “tra i due” Non è un momento particolarmente facile per: la coppia, infatti, è alle prese con il cosiddetto, iniziato con la multa dell’Antitrust che ha provocato l’apertura di un’inchiesta per truffa aggravata ai danni dell’influencer. Ma il caso Balocco potrebbe non aver provocato solamente un danno di immagine alla coppia, ma una vera e propriatra i due. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i Ferragnez sarebbero in un momento diproprio a causa degli sviluppi inerenti al ...

Non solo a Pomeriggio 5, anche in Rai a La Vita in Diretta si occupano quotidianamente del Pandoro Gate. Ieri Alberto Matano per parlare di Chiara ... (biccy)

Dopo Chiara Ferragni con lo scandalo del pandoro Balocco, negli scorsi giorni è stato Fedez a tenere banco sui social per via delle sue esternazioni ... (isaechia)

La crisi commerciale per il brand di Chiara Ferragni è grande, ma quella familiare potrebbe diventarlo ancora di più. L'aria in casa Ferragnez pare... (leggo)

Ferragni ed il Pandoro - gate continuano a popolare le numerose trasmissioni tv, con sommo dispiacere diche si è già espresso in un duro botta e risposta con Myrta Merlino . Ad occuparsi ...Ferragni da circa un mese è finita nel vortice mediatico per il caso del pandoro "Pink ... "Quanto i media ti servono..."."Vai da Pozzolo": è scontro trae Myrta ...Non è un momento particolarmente facile per Fedez e Chiara Ferragni: la coppia, infatti, è alle prese con il cosiddetto pandoro-gate, iniziato con la multa dell’Antitrust che ha provocato l’apertura ...La crisi commerciale per il brand di Chiara Ferragni è grande, ma quella familiare potrebbe diventarlo ancora di più. L'aria in casa Ferragnez pare infatti molto burrascosa. Dopo ...