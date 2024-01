Falcomatà | il sindaco Pd che tifa Ponte sullo Stretto e ddl Nordio | ha cacciato la giunta | ora strizza l’occhio a Renzi e al centrodestra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ormai sono in molti a Reggio Calabria a domandarsi se ilGiuseppesia ancora iscritto al Partito democratico. Leggendo la cronaca politica degli ultimi giorni, sia quella cittadina che nazionale, infatti, per dirla con le parole di un navigato esponente dem, la sensazione è che piuttosto sia “un infiltrato diall’interno del Pd”. Se sia effettivamente così, il tempo lo dimostrerà. Al momento l’unica certezza è che a un anno e mezzo dalle comunali il rischio è di consegnare la città alche, a Palazzo San Giorgio, ha già presentato una mozione di sfiducia. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa sta succedendo tra ile il “suo” partito, dopo che già in passato gli aveva “perdonato” l’aver messo inun’ex deputata del Popolo ...