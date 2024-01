Ex tronista nel pubblico di Ciao Darwin nella puntata Milf contro Teen

Leggi su biccy

(Di sabato 13 gennaio 2024)è un programma dove puoi vedere vip in ogni dove e non solo come capitani di categoria, ma anche fra i concorrenti e ora pure…nel! È quello che è successo ieri serache ha visto sfidarsi lele. Un po’ di telespettatori attenti, infatti, hanno notato seduto fra ilun exdi Maria De Filippi. L’exnon è altro che Mariano Catanzaro visto a Uomini e Donne prima come corteggiatore e poi seduto sopra il trono, ma quando la posta in gioco si è alzata ed ha accarezzato l’idea di partecipare al Grande Fratello Vip si è visto chiudere la porta in faccia. Avrebbe dovuto partecipare alla settima edizione, quella che ha visto Giovanni ...