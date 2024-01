Ex Juve e Genoa | Sturaro può tornare in Italia

(Di sabato 13 gennaio 2024) Possibile ritorno in patria per Stefano. Il centrocampistano è nel mirino del Catania in Serie C. Nello scorso mercato...

...militato nele poi nel Cervia in Eccellenza. Diego Jr. ha acquisito notorietà grazie al reality show "Campioni: il sogno", che seguiva le vicende del Cervia. Dopo un breve periodo con la...... Radu Dragusin , dato algiovanissimo per circa 8 milioni (anche questa operazione finita ... Koni De Winter , altro prodotto dellaNext Gen. E della Juventus è Huijsen , oggi in prestito ...Possibile ritorno in patria per Stefano Sturaro. Il centrocampista italiano è nel mirino del Catania in Serie C. Nello scorso mercato estivo il classe 1993 ex."Il piano di Allegri, scontro diretto con la Juve già in testa". Così titola stamattina La Gazzetta dello Sport. Inter in Supercoppa, alla Signora basta vincere ...