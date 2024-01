Ex Bologna e Sampdoria | UFFICIALE | Gaston Ramirez torna a 'casa'

Nuova - vecchia - avventura per Gaston Ramirez . Il centrocampista uruguaiano, che ha giocato in Serie A con le maglie die Monza , ha fatto ritorno al Penarol . Il classe 1990, dopo una carriera in Europa, ha così deciso di tornare a casa e giocare per il club che lo ha lanciato nel grande calcio. A ......-, valida quale 20.a giornata della Serie BKT 2023/24 e in programma domenica 14 gennaio (ore 16.15). In auto o in pullman (arrivo in giornata) . Tramite Autostrada A1 fino apoi in ...Il Penarol ha annunciato il ritorno del trequartista uruguaiano Gaston Ramirez (33 anni ex Bologna, Southampton, Hull, Middlesbrough, Sampdoria, Monza e Virtus.Gaston Ramirez è ufficialmente un nuovo giocatore del Peñarol. L’ex di Bologna e Sampdoria riabbraccia dunque la squadra in cui debuttò da professionista nel lontano 2009 e firma un contratto fino al ...