Everton-Aston Villa | Premier League | probabili formazioni | pronostici

Gli uomini di Pep Guardiola dopo 19 giornate sono terzi in classifica, dietro all'Villa e con ... In campionato ha battuto senza grossi problemie Sheffield United mentre lo scorso weekend ......Internazionale' Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Nicola Roggero ore 18.30 Newcastle - Manchester City Sky Sport Uno e NOW telecronaca Federico Zancan DOMENICA 14 GENNAIO ore 15...Watch the latest training footage from Finch Farm as Everton prepare to take on Aston Villa at Goodison Park on Sunday (2pm GMT). Watch the video below now, or click here to watch on YouTube.Burnley boss Vincent Kompany has told his players the latest VAR controversy to hurt their survival chances shows they must rely on themselves as they cannot expect favours from anyone else. Kompany ...