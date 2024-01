Europee | Schlein | “Mia candidatura prescinde da quella di Meloni” Il sondaggio | il leader forte piace agli italiani | non agli elettori Pd

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ellynon arretra: la suaalledel prossimo giugno resta sul tavolo. Nonostante le critiche dell’ex premier Romano Prodi, nonostante il no anche di Paolo Gentiloni. La segreteria del Pd non vuole condizionamenti. E ad Agorà, su Rai Tre, ripete che la sua decisione “dalle valutazioni di altrie di altre forze”, rispondendo a chi le chiedeva se la sua eventualesia legata adella premier Giorgia. Il rischio è che il voto per il Parlamento Ue in Italia diventi un duello tra le due. Perpotrebbe essere anche un test sulla sua idea di premierato, che prevede l’elezione diretta del capo del governo. Ildi LaPolis ...