Europee | a La7 Scanzi vs Bocchino | “Insopportabile la candidatura di Meloni” Bocchino | “Conte non lo fa perché ha paura di contarsi”

(Di sabato 13 gennaio 2024) A Otto e Mezzo (La7) si parla di elezionie sulladei leader come capilista Andreapone il tema etico: “Ci sono più italiani che votanoche non Fratelli d’Italia, quindi da un punto di vista numerico ladiha senso, se si candida prende più voti. Trovo peròla prassi di candidarsi in elezioni sapendo che poi laddove tu vincessi tu non andrai minimante nel parlamento in cui sei stata eletta e questa cosa va detta agli italiani, se votieleggi un Delmastro, un Lollobrigda o un Pozzolo”. Gli replica Italo: “C’è una questione etica, è vero, ma l’elettorato di Fratelli d’Italia vuole votare. Quelli che dicono non mi ...

... come ha fatto da Corrado Formigli su, una gravissima scorrettezza che non ho mai compiuto". ... Parlava delle, e ha detto, Prodi, molte altre cose, compresa che a sinistra una squadra per ......gradito il moltiplicarsi di consigli non richiesti sulla sua candidatura alle elezioni. O, ... ma non un partito riformista e democratico", ha detto l'ex premier l'altro ieri sera in tv su. ...A Otto e Mezzo (La7) la stoccata di Andrea Scanzi a Matteo Salvini per la candidatura del generale Vannacci alle prossime elezioni europee con la Lega: “La Lega e Salvini sono alla canna del gas…” ...Gli ascolti tv, gli spettatori e lo share del 12 gennaio verranno resi noti in mattinata. Ecco cosa hanno trasmesso le reti in prima serata: • Rai 1, ore 21.30: Colpo di Luna (primo appuntamento con l ...