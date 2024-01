Esposito | “Salernitana senza centrocampo | ma che occasione per provare a fare il colpaccio”

(Di sabato 13 gennaio 2024)affronta il Napolisvela strategie e impatti sul mercato. Il direttore di Tutto, Luca, ha svelato oggi le sfide imminenti che la squadra affronterà nel derby contro il Napoli. La, alle prese con undecimato dalle assenze, si prepara a una partita cruciale che potrebbe avere impatti significativi sulla squadra e sul mercato. Luca, intervenuto ad A Tutto Napoli su Tele A, ha dichiarato: “Lanon arriva bene alla partita, manca ile adatterà Sambia come mezzala destra. Non ci saranno Coulibaly e Cabral impegnati in Coppa d’Africa. Assente anche Kastanos per una piccola lesione al ...

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca, direttore di tuttoSalernitana. Probabili scelte di Inzaghi "Ochoa sarà difeso dal ... La...Il giornalista di TuttoSalernitana Lucada Salerno è intervenuto a CalcioNapoli24live riferendo le ultime notizie in casain vista del match col Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google,...NAPOLI - Napoli-Salernitana, 20° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Luiso, allenatore ed ex calciatore della Salernitana. La gara di oggi è più importante per il Napoli o per ...