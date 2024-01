Esports | quali sono i titoli più attesi del 2024 nel panorama del gaming competitivo?

Leggi su esports247

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il 2023 è stato un anno straordinario per gli, concome Street Fighter 6, Mortal Kombat One, Counter Strike 2, e FC 24 (addio FIFA) che hanno dominato la scena competitiva globale. Tuttavia, mentre siamo ormai entrati di fatto nel, gli appassionati di videogiochi competitivi guardano avanti a un nuovo anno colmo di potenziale e novità. Nonostante i licenziamenti occorsi e le varie sfide incontrate nell’industria deglidurante il passato recente, c’è un entusiasmo diffuso nell’aspettativa di vederenuovisi stanno affacciando nel mondo del. Tra i giochi più, Tekken 8 è sicuramente il candidato principale. Le anteprime e le fasi di beta (ancora in corso) non hanno fatto ...