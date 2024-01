Esordio Sinner - Van de Zandschulp Australian Open | data | ora e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner batte con il punteggio di 6-4, 6-0 l’australiano Marc Polmans nel primo match del Kooyong Classic 2024 , esibizione in ... ()

Si è svolto il sorteggio per delineare il tabellone principale dell’ Australian Open 2024 ed ovviamente c’era grandissima attesa per capire dove ... (oasport)

Botic Van de Zandschulp per rompere il ghiaccio, poi un tabellone sostanzialmente abbordabile almeno fino ai quarti di finale. Jannik Sinner è ... (ilfattoquotidiano)

Nel suo libro ‘ Open ’, Andre Agassi raccontava che in realtà vincere uno slam è più semplice di quanto sembri. Non bisogna infatti sconfiggere tutti ... (sportface)

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Si alza il sipario sull' Australian Open e proprio domenica 14 gennaio il numero 4 al mondo Jannikè pronto a fare il suonel torneo. L'altoatesino se la vedrà con l'olandese Botic Van de Zandschulp , numero 59 nel ...Medvedev (contro un qualificato) dovrà lasciarsi alle spalle le sconfitte controdi fine 2023: i due potrebbero incontrarsi solo in finale. Occhio anche a Ben Shelton, l'americano ...Il tennista azzurro apre il 2024 con l'esordio nel primo Slam della stagione dove affronterà l'olandese numero 59 al mondo ...