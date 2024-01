Esenzione Irpef per gli agricoltori | l’assessore Caputo | Grave la mancata proroga 

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 gennaio 2024) “Inaccettabile che il Governo abbia deciso di cancellare la misura introdotta nel 2016 dal Governo Renzi che esonera dal pagamento dell’i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli. Scriverò al Ministro Lollobrigida e chiederò, con decisione, alla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni lunedì 18, di assumere una posizione. Si tratta di una misura che, negli anni, ha avuto un impatto importante nel sostenere gli operatori del settore e che, non a caso, di anno in anno è stata prorogata da tutti, a prescindere dal colore politico”. Lo ha dichiarato NicolaAssessore all’Agricoltura della Regione Campania. “Laproroga dell’dell’è senz’altro la misura più penalizzante tra quelle previste in campo agricolo dalla legge di bilancio per il 2024. ...