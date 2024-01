Esce “Come ogni volta” | il singolo dei La Crus feat Colapesce Dimartino

(Di sabato 13 gennaio 2024) MILANO – E’ uscito venerdì 12 gennaio “”,dei Larealizzato con Colap, su etichetta Mescal (distribuito da ADA Music Italy). L’autunno 2023 lo ricorderemo per tre motivi fondamentali: l’annuncio che aspettavamo da tempo, ovvero la reunion dei La; la nuova versione di “Io Confesso”, in un duetto da pelle d’oca con Carmen Consoli; i Lanuovamente in concerto, al Teatro Ariosto di Reggio Emilia. E a gennaio 2024 si prosegue su questa strada lastricata di doni, di emozioni e inedite canzoni che confluiranno nell’attesissimo nuovo album programmato per la primavera, nel quale troveranno spazio anche “Io Confesso” e il nuovo...

Sesta puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale , stile, immagine, ... (gqitalia)

Milly Carlucci conta su un fisico da statua: oggi la conduttrice ha 69 anni ed è in perfetta forma . Scopriamo i suoi segreti per mantenersi così ... (sportnews.eu)

Leggi Anche Venezia 80, la polemica di Favino: 'Perché attori stranieri interpretano italianiFerrari' Leggi Anche Lancia 037: ecco quandoil film 'Race for Glory' La Ilbe di Iervolino e ...'La versione del sottosegretario cheda solo nella notte e cammina per trecento metri con le ... 'Andrea - replica Pozzolo, sempre secondo la versione del 'Foglio' - èmio fratello Michele , ...10' Problemi per Vlasic che esce dal campo perdendo sangue dal naso. Toro temporaneamente in dieci. 9' Squadra di Juric timida in fase di impostazione dell'azione. 7' Appaiono troppo isolati i due ...MILANO - E' uscito venerdì 12 gennaio "Come ogni volta", singolo dei La Crus realizzato con Colapesce Dimartino, su etichetta Mescal (distribuito da ADA ...