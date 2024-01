Errore di connessione al server – come mai gli SMS non partono

Leggi su chiccheinformatiche

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tecnicamente gli SMS sono una tecnologia particolarmente obsoleta. Si parla di corti messaggi testuali che vengono mandati da un cellulare all’altro, usando il supporto delle reti telefoniche per funzionare (talvolta a pagamento). Negli anni ha preso ad evolversi sempre di più, aggiungendo aspettigli MMS ed altre utilità assortite. E’ normale pensare che i servizi di messaggistica privata (Whatsapp) hanno completamente sostituito gli SMS, ma in realtà non è proprio così: molti ne fanno ancora uso. Rich Communication Services, l’evoluzione dell’SMS Per questo vi è stata un’evoluzione finale che riguarda proprio i cellulari Android: il sistema RCS. ConosciutoRich Communication Services, questo è un protocollo che entra in azione quando dobbiamo inviare un SMS verso altre persone che hanno un sistema compatibile. A tutti ...