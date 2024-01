Eredità di Prince contesa | gli eredi a corte per i 156 milioni di dollari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nonostante il celebresia morto ormai da otto anni, non si viene a capo della questione. Oggi infatti le due parti che si contendono i 156dilasciati dall’artista si affronteranno nel duello finale davanti alla, per stabilire la proprietà del denaro. Chi si contende l’di? I suoisono di nuovo ina litigare tra loro. Ma pare che questa sia l’ultima puntata della battaglia legale sul controllo del lascito del cantante. Inizialmente la denuncia presentata in un tribunale del Delaware vede due ex collaboratori contro quattro parenti di, per il controllo dellaLegacy LLC. Si tratta di una ...