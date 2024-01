Equitazione | la tedesca Jessica von Bredow-Werndl vince ancora nel dressage di Basilea

(Di sabato 13 gennaio 2024)vonnon lascia, anzi raddoppia. Lainfatti, campionessa olimpica a squadre alle Olimpiadi di Tokyo, si è infatti imposta anche nella seconda prova deldella FEI World Cup 2023-2024 didi. Dopo la prova classica di ieri, la teutonica, in sella a TSF Dalera BB, si è imposta nel Freestyle con lo score di 91.010% finendo la sua prova davanti ai connazionali Isabell Werth, seconda a 87.950 (montante Emilio 107), e Matthias Alexander Rath, terzo avendo messo a referto un solido 81.750% con il suo cavallo Destacado FRH. Nei 14 concorrenti non c’erano italiani in concorso, diversamente da quanto accadrà domani quando sul suolo svizzero, quando i colori azzurri, nella prova di salto a ostacoli, verranno difesi da Giacomo ...

Profeta in patria. La tedesca Isabell Werth , in sella a Emilio, si è imposta infatti nella prova di dressage Freestyle di Stoccarda , valida per il ... (oasport)

La tappa svizzera della FEI World Cup 2023-2024 di dressage si è aperta in quel di Basilea con il primo test del concorso equestre in territorio ... (oasport)

La Soap, ambientata nell'hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima ... Gerry ha un brutto incidente a cavallo Shirin scopre che Gerry vuole rinunciare all'ma ...... che ha guidato anche i suoi figli, Gina Maria - nel mentre diventata campionessa di, e ... L'emittenteARD ha persino ricostruito la dinamica dell'incidente , con tanto di esperti e ...Jessica von Bredow-Werndl non lascia, anzi raddoppia. La tedesca infatti, campionessa olimpica a squadre alle Olimpiadi di Tokyo, si è infatti imposta anche nella seconda prova del dressage della FEI ...Gina Schumacher, la figlia di Michael Schumacher, si sposa con il fidanzato Iain Bethke. Il matrimonio è previsto in estate, sostiene il quotidiano tedesco Bunte. Non c'è ancora ...