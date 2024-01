Empoli | Andreazzoli | “Abbiamo perso contro Djuric | non contro il Verona”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 gennaio 2024) Le parole di Aureliodopo la sconfitta dell’il: “bisogno di migliorare, dobbiamo fare di più. Staserafatto molto, forse di più dei nostri avversari., nonil. L’è stato propositivo, ma non c’è stata la capacità di raccogliere come spesso ci capita. La strada si accorcia, ma è sempre lunga. Arriverà un momento in cui le cose gireranno meglio. Avere una punta comeè un vantaggio. Spesso non prendiamo la porta, ma anche loro hanno avuto bisogno a volte delle nostre deviazioni per riuscirci. I ragazzi ...