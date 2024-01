Emergenza incendi | Regione sollecita 120 Comuni Schifani | “Da nostra Protezione civile massima collaborazione”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 Un sollecito, ma anche una mano tesa, aiin difficoltà nel completamento delle istruttorie necessarie per la dichiarazione dello stato didi rilievo nazionale per i gravi danni provocati daglidella scorsa estate in Sicilia. È questo il senso della nota che il capo dellaregionale, Salvo Cocina, ha inviato a 120dell’Isola su disposizione del presidente della, Renato. Una documentazione – ritenuta necessaria da Roma – che gli enti dovranno far pervenire allaentro il prossimo 19 gennaio, in modo tale da poter chiedere al dipartimento nazionale dellail riesame dell’istanza, ...

Nessuno sport all'aperto in un raggio di sei chilometri e finestre chiuse in caso di cattivi odori: è quanto prevede l'ordinanza del sindaco di ... (iltempo)

Da Roma arriva il no al riconoscimento dello stato di emergenza nazionale alla Sicilia per gli incendi dell’estate 2023. Nonostante i danni che le ... (ilfattoquotidiano)

Al rientro a casa dopo un'operazione di, il chirurgo Richard Kimble trova la moglie ... negli ultimi mesi, si susseguivano gli allarmi per siccità,e altre catastrofi naturali queste ...Fuori zona due volontari hanno preso parte alla missionein Sicilia a Sant'Agata di Militello e, sempre due volontari, sono stati operativi in occasione della recente situazione di...Un sollecito, ma anche una mano tesa ai 120 enti locali che dovranno far pervenire le pratiche entro il prossimo 19 gennaio per il riesame dell'istanza ...PALERMO, 13 gennaio – Un sollecito, ma anche una mano tesa, ai Comuni in difficoltà nel completamento delle istruttorie necessarie per la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale pe ...