Emergenza a Gaza | “Aiutatemi a salvare la mia famiglia”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 13 gennaio 2024) “Non posso più continuare a guardare in silenzio ciò che sta accadendo alla mia”, inizia così Leen Abusaid, nella dichiarazione che accompagna la raccolta fondi che sta portando avanti nel tentativo di tenere in vita e far arrivare in Egitto nove membri della sua, al momento intrappolati nella Striscia disenza neanche avere una casa in cui andare, o acqua, o cibo, o elettricità per scaldarsi. Leen è nata e cresciuta aCity, ma da quattro anni vive a Siena dove, dopo aver conseguito la laurea magistrale, ha iniziato a lavorare nella divisione relazioni internazionali dell’Università di Siena. “Lavorando con varie Ong in Palestina avevo tanti amici italiani – ha raccontato Leen -, che mi hanno messo in contatto con la delegazione dell’Università di Siena a ...