Emanuela Orlandi | sit-in a Roma per la verità Il fratello | “I suoi resti a Santa Maria Maggiore? Si indaghi”

(Di sabato 13 gennaio 2024) “Mi basterebbe fare un passo avanti. Mi piacerebbe una parola di papa Francesco, visto che ha chiesto l’apertura di questa inchiesta in Vaticano, che alzasse un po’ la voce. Dovrebbe dire: ‘io vi ho detto di andare avanti e ancora stiamo così?’. Una parola per dire stiamo facendo qualcosa, vogliamo arrivare allaquanto prima”. Parola di Pietrodi, durante la manifestazione in piazza Cavour a(davanti al Palazzaccio) per continuare a chiederee giustizia per la cittadina vaticana, figlia di un messo pontificio, scomparsa il 22 giugno 1983. Fu ‘risucchiata’ nel tragitto di pochi metri che separa la Basilica di Sant’Apollinare, sede della scuola di musica della ragazza, dalla fermata del bus che avrebbe dovuto riportarla a casa. Caso ...

In occasione del suo 56esimo compleanno e per chiedere "verità e giustizia" sulla sua sparizione. E in quest'occasione, lancia una nuova ipotesi su dove possa essere ritrovati i resti di sua sorella. Pietro Orlandi cita il cardinale Santos Abril y Castello, ex arciprete di Santa Maria. Felpa bianca con stampata sopra, in bianco e nero, la foto segnaletica di Emanuela, i familiari, tra cui la sorella Natalina, a sostenerlo, fan e amici vecchi e nuovi, alcuni fin dai tempi.