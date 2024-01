Emanuela Orlandi | i suo resti nascosti a S Maria Maggiore? Sit-in sotto il palazzo di Giustizia | Basta occultare la verità

Pietro Orlandi torna a chiedere verità e giustizia per la sorella Emanuela che, il 14 gennaio, avrebbe compiuto 56 anni . “Il Papa come regalo per ... (ilcorrieredellacitta)

In occasione del suo 56esimo compleanno e per chiedere "verità e giustizia" sulla sua sparizione. Registrazione video della manifestazione "Manifestazione per ricordare", registrato a Roma sabato 13 gennaio 2024 alle 15:40. Sono intervenuti: Pietro(fratello di). Sono stati discussi i seguenti argomenti: Giustizia.E in quest'occasione, lancia una nuova ipotesi su dove possa essere ritrovati i resti di sua sorella. Pietrocita il cardinale Santos Abril y Castello, ex arciprete di Santa Maria ...Felpa bianca con stampata sopra, in bianco e nero, la foto segnaletica di Emanuela, i familiari, tra cui la sorella Natalina, a sostenerlo, fan e amici vecchi ...Caso Emanuela Orlandi, il fratello Pietro torna in piazza per chiedere la verità sulla scomparsa della sorella e lancia un messaggio a Papa Francesco.