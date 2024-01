Elezioni Taiwan | vittoria storica di Lai | incertezza su reazione Cina

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – William Lai (Lai Ching-te), candidato del Partito Democratico Progressista (Dpp), è il nuovo presidente di. La sua è unaperché consegna al Dpp, per la terza volta consecutiva, la leadership dell'isola. Vicepresidente dal 2020, 64 anni, Lai difende l'indipendenza die ha un passato di studi in Mediperfezionati

Lai Ching - te, detto William Lai, candidato del Partito democratico progressista (Dpp) al governo e attuale vice presidente, ha vinto lepresidenziali a. Secondo il candidato del partito d'opposizione Kuomintang (Kmt) Hou You - ih, considerato più vicino alla Cina, al terzo posto il candidato centrista Ko Wen - jie del ...... "Il popolo taiwanese ha resistito con successo agli sforzi di forze esterne per influenzare le nostre. Solo il popolo diha il diritto di scegliere il proprio presidente, confidiamo ...Questo è il nostro impegno incrollabile». Sono le parole con cui William Lai, candidato del Partito democratico progressista (Dpp), ha annunciato la vittoria alle elezioni presidenziali a Taiwan.Taiwan ha votato oggi per le cruciali elezioni presidenziali della giovane storia democratica dell'isola, le ottave nel complesso, insieme alle parlamentari per il rinnovo dei 113 seggi ...