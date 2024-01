Elezioni Taiwan | urne aperte | Cina invia 8 jet e 6 navi militari

Taiwan apre le urne per scegliere un nuovo presidente e un nuovo Parlamento , in un voto “ad alto rischio” che promette di irradiare i suoi effetti a ... (metropolitanmagazine)

Pechino ha inoltre bloccato sulla piattaforma di social media Weibo l'hashtag '' Elezioni in Taiwan '' urne aperte a Taiwan per le Elezioni ... (sbircialanotizia)

, il voto Le urne si sono aperte alle ore 8 locali (l'1 in Italia) e la chiusura degli oltre 18mila seggi è prevista alle 16. I risultati delleemergeranno già in serata. A ...... i regolamenti e le politiche pertinenti, il contenuto di questo argomento non viene visualizzato" è il messaggio che appare ora, ad esempio, sulle ricerche dell'hashtag "di", a ...Giornata di elezioni a Taiwan, con gli occhi del mondo puntati addosso, soprattutto quelli di Cina e Stati Uniti, per un voto decisivo.L'isola di Taiwan, de facto indipendente ma oggetto dell'ambizione di riunificazione della Cina, si prepara a eleggere un nuovo presidente e parlamentari. Con 19,3 milioni di ...