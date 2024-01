Elezioni Taiwan | urne aperte | Cina invia 8 jet e 6 navi militari

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 (Adnkronos) –per lelegislative e presidenziali finalizzate a scegliere il successore di Tsai Ing-wen. A votare negli oltre 18mila seggi saranno 19,3 milioni di elettori perche potrebbero ridefinire i rapporti tra Taipei e Pechino. Intanto lahato attorno all'isola otto jet e sei, come denuncia il ministero della Difesa di. Anche due palloni spia cinesi sono statiti sullo Stretto di, aggiunge. Pechino ha inoltre bloccato sulla piattaforma di social media Weibo l'hashtag ''in''. Lo scrive Economic Times. Il blocco è ...

, il voto Le urne si sono aperte alle ore 8 locali (l'1 in Italia) e la chiusura degli oltre 18mila seggi è prevista alle 16. I risultati delleemergeranno già in serata. A ...... i regolamenti e le politiche pertinenti, il contenuto di questo argomento non viene visualizzato" è il messaggio che appare ora, ad esempio, sulle ricerche dell'hashtag "di", a ...L'isola di Taiwan, de facto indipendente ma oggetto dell'ambizione di riunificazione della Cina, si prepara a eleggere un nuovo presidente e parlamentari. Con 19,3 milioni di ...Pechino blocca sui social media l’hashtag sulle elezioni presidenziali dell’Isola. Usa: “”Cina mantenga stabilità” ...