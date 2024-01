Elezioni Taiwan | in testa il candidato indipendentista Lai Ching-te | Pechino | Pronti a stroncare qualsiasi sforzo indipendenza

Pechino ha inoltre bloccato sulla piattaforma di social media Weibo l'hashtag '' Elezioni in Taiwan '' urne aperte a Taiwan per le Elezioni ... (sbircialanotizia)

ha votato oggi per le crucialipresidenziali della giovane storia democratica dell'isola, le ottave nel complesso, insieme alle parlamentari per il rinnovo dei 113 seggi dello Yuan ...Fra i più importanti appuntamenti ci sono leeuropee e quelle negli Stati Uniti, oltre al voto in India e in Russialesono fissate per il 13 gennaio 2024. Il voto è ...7.45 Taiwan: jet e navi Cina intorno a isola Il ministero della Difesa di Taipei ha riferito di aver rilevato 8 jet e 6 na- vi militari cinesi intorno all'isola nelle 24 ore precedenti l'apertura de- ...Pechino ha inoltre bloccato sulla piattaforma di social media Weibo l’hashtag ”elezioni in Taiwan”. Lo scrive Economic Times. Il blocco è stato disposto dopo che l’hashtag è diventato tra quelli di ...