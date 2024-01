Elezioni a Taiwan | vince William Lai Il filocinese Hou Yu-ih ammette la sconfitta

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il vice presidente Lai Ching-te, che si fa chiamareLai,lepresidenziali di. Ha ottenuto – scrive South China Morning Post – più di cinque milioni di voti, oltre il 40% delle preferenze. «Questa sera abbiamo dimostrato al mondo quantoabbia a cuore la sua democrazia. Voglio ringraziare il popoloese per aver scritto un nuovo capitolo nella nostra democrazia, dimostrando al mondo quanto abbiamo a cuore la nostra democrazia. Questo è il nostro impegno incrollabile», ha detto Lai ai suoi sostenitori. Per il candidato con un passato a sostegno dell’indipendenza dell’isola «il popoloese ha resistito con successo alle pressioni di forze esterne per influenzare le. Ma noi crediamo che solo il popolo ...

E adesso Ora che il "pericoloso indipendentista" (come viene considerato a Pechino) William Lai ha vinto lepresidenziali die si appresta a diventare il nono presidente della Repubblica di Cina (come dice la dicitura ufficiale, contestata dalla Città Proibita), cosa accadrà Forte dei suoi ...L'Unione europea si congratula conper la partecipazione della popolazione allee, in una nota, ricorda che i "nostri sistemi di governo sono basati sul rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e dei ...TAIPEI (TAIWAN) - William Lai, autonomista del Partito Democratico Popolare, con circa il 40,2% dei voti, ha vinto le elezioni ptresidenziali a Taiwan. Hou Yu-Ih, candidato dei nazionalisti filo cines ...