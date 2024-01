Elezioni a Taiwan | vince il democratico Lai Ecco come potrebbe reagire la Cina

(Di sabato 13 gennaio 2024) "Voglio ringraziare il popoloese per aver scritto un nuovo capitolo nella nostra democrazia". Queste le prime parole pronunciate da William Lai, il candidato risultato vincitore dellepresidenziali ache sfida la. "ha ottenuto una vittoria per la comunità delle...

Urne chiuse, ecco i risultati delle elezioni a Taiwan per l'elezione del nuovo presidente, seguite da Usa e Cina: le reazioni e gli aggiornamenti

I risultati delleA certificare la vittoria di Lai è stato indirettamente il candidato dei nazionalisti del Kmt, Hou Yu - ih, che ha ammesso la sconfitta. Con oltre il 95% dei voti ...William Lai del Partito democratico progressista (Dpp), attuale vicepresidente ha vinto le. Hou Yu - ih, candidato del Kuomintang allepresidenziali del, ha ammesso la sua sconfitta: lo spoglio è ormai agli sgoccioli e il distacco dal democratico è incolmabile., l'autonomista favorito Lai va al seggio Affluenza ...L'attesa per l'esito delle elezioni presidenziali di Taiwan era molta, per le implicazioni geopolitiche legate al destino dell'isola e ai rapporti tra Usa e Cina. A vincere è stato William Lai, attual ...E adesso La domanda torna prepotente di fronte alla vittoria del candidato ed ex premier anti Cina, William Lai che ha Taiwan ottiene le preferenze di oltre il 40% da parte degli elettori.