Elezioni a Taiwan | trionfa il democratico Lai | Salvaguardiamo il Paese dalla minaccia cinese

Le parole del vincitore Il candidato del Dpp, Lai, si attesta al 40,2% delle preferenze mentre Hou Yu - ih del Kmt, il principale rivale, si ferma al 33,4%.

"Voglio ringraziare il popolo Taiwanese per aver scritto un nuovo capitolo nella nostra democrazia". Questo il commento sul risultato delle presidenziali a Taiwan di William Lai, il candidato del Partito Progressista Democratico. A spoglio quasi ultimato, col 98% delle schede scrutinate, Lai si attesta al 40,2% delle preferenze. Gli Usa: 'La Cina mantenga la stabilità durante le elezioni'. Taipei, 13 gen. (askanews) - Quella di Taiwan è una democrazia guadagnata a caro prezzo e per questo ogni voto è importante. Così il vicepresidente Lai Ching-te ha commentato il voto di oggi nelle elezioni presidenziali. Lo hanno affermato, in una dichiarazione congiunta, pubblicata stamane in occasione delle elezioni presidenziali svoltesi a Taiwan, i presidenti delle commissioni Esteri di Lituania, Zygimantas...