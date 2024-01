Elezioni a Taiwan | in testa William Lai | il candidato che sfida Pechino oltre il 40%

(Di sabato 13 gennaio 2024) Urne chiuse a. Oggi, sabato 13 gennaio, 19,3 milioni gli elettori si sono recati ai seggi per l’elezione del nuovo presidente, che prenderà il posto di Tsai Ing-wen, e il rinnovo del parlamento monocamerale. Il voto cruciale determinerà la stabilità regionale dell’isola, che la Cina rivendica come propria, e persino quella globale, vista la competizione sempre più dura trae Washington. Stando alle prime proiezioni pubblicate da South China Morning Post, a circa metà spoglioLai –del Partito democratico progressista (Dpp) e attuale vice presidente, definito da«grave pericolo» – è al momento inconil 40% dei voti validi. Staccato da Hou Yu-ih,del Kuomintang (Kmt) e il più aperto al ...

Lai Ching - te, detto William Lai, candidato del Partito democratico progressista (Dpp) al governo e attuale vice presidente, ha vinto lepresidenziali a. Secondo il candidato del partito d'opposizione Kuomintang (Kmt) Hou You - ih, considerato più vicino alla Cina, al terzo posto il candidato centrista Ko Wen - jie del ...... "Il popolo taiwanese ha resistito con successo agli sforzi di forze esterne per influenzare le nostre. Solo il popolo diha il diritto di scegliere il proprio presidente, confidiamo ...Questo è il nostro impegno incrollabile». Sono le parole con cui William Lai, candidato del Partito democratico progressista (Dpp), ha annunciato la vittoria alle elezioni presidenziali a Taiwan.Taiwan ha votato oggi per le cruciali elezioni presidenziali della giovane storia democratica dell'isola, le ottave nel complesso, insieme alle parlamentari per il rinnovo dei 113 seggi ...