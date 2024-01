Elezioni a Taiwan | il candidato nazionalista ammette la sconfitta | verso la vittoria il democratico Lai

I risultati delleA certificare la vittoria di Lai è stato indirettamente il candidato dei nazionalisti del Kmt, Hou Yu - ih, che ha ammesso la sconfitta. Con oltre il 95% dei voti ...William Lai , candidato del Partito democratico progressista (Dpp) , ha vinto lepresidenziali tenutesi a. In attesa dell'annuncio ufficiale, quando è stato scrutinato il 95% delle schede il leader del partito al governo ha ottenuto oltre 5,3 milioni di voti (40,...Taiwan ha votato oggi per le cruciali elezioni presidenziali della giovane storia democratica dell'isola, le ottave nel complesso, insieme alle parlamentari per il rinnovo dei 113 seggi ...E adesso La domanda torna prepotente di fronte alla vittoria del candidato ed ex premier anti Cina, William Lai che ha Taiwan ottiene le preferenze di oltre il 40% da parte degli elettori. Con il ...