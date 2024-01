Eleonora Giorgi e Massimo | chi sono i genitori di Paolo Ciavarro | “Ho sofferto la separazione”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 gennaio 2024)dell’amatissimo volto dello spettacolo,. Famoso per essere il volto del programma Mediaset Forum, ha poi partecipato al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto Clizia Incorvaia, ora sua compagna e madre di suo figlio Gabriele.edsisposati nel 1993: per lui trattava del primo legame stabile mentreera già stata sposata con l’imprenditore Angelo Rizzoli, da cui aveva avuto Andrea, il suo primogenito, nato nel 1980.e la sofferenza per ladei...