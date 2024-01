Egitto-Mozambico | Coppa d’Africa | tv in chiaro | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 13 gennaio 2024)è una partita della fase a gironi dellae si gioca domenica alle 18:00: tv in, streaming,. L’ci riprova, andando a caccia di un successo che inmanca dal 2010. Due anni fa, in Camerun, i Faraoni sono andati vicinissimo a quella che sarebbe stata la loro ottava affermazione a livello continentale, ma furono costretti ad arrendersi al Senegal ai calci di rigore. Una delusione enorme per Momo Salah, che ancora una volta è pronto a traghettare la sua selezione verso l’ambito traguardo. Rui Vitoria e Salah (Instagram)Sulla carta ci sono nazionali più forti ed assortite di quella egiziana ma neppure nel 2022 i bookmaker davano troppo credito ...