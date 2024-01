Edith | due anni | soffocata con un cuscino | è arrivata la condanna alla mamma Troppo poco

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 13 gennaio 2024) In una sentenza che ha sollevato dibattiti e interrogativi, la Corte d’Assise di Pavia ha emesso un verdetto severo nel caso di Patrizia Coluzzi, una donna di 44. Coluzzi è stata ritenuta colpevole dell’omicidio della sua bambina di soli due, avvenuto in modo agghiacciante: la piccola è statacon un. Questo tragico evento ha avuto luogo il 7 marzo del 2021, in un appartamento situato a Cisliano, vicino Milano. La decisione della corte è stata sorprendente in quanto la pubblica accusa aveva proposto l’assoluzione di Coluzzi, basandosi su una perizia che attestava la sua incapacità di intendere e di volere. Tuttavia, la Corte d’Assise ha dato maggiore peso all’opinione dei periti da essa nominati, i quali hanno giudicato l’imputata seminferma di mente, una condizione che non esclude ...