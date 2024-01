Ecuador | arrestati 859 sospetti appartenenti a bande criminali

(Di sabato 13 gennaio 2024) Quito, 13 gen. (Adnkronos/Dpa) - Le forze di sicurezza dell'hanno arrestato 859in una serie di operazioni controattive nel Paese. Lo hanno reso noto funzionari governativi, aggiungendo che nel corso delle operazioni sono stati sequestrati armi da fuoco, munizioni, esplosivi, ordigni incendiari, imbarcazioni e veicoli. Sono stati inoltre25 detenuti evasi e sono stati liberati 56 ostaggi. Cinquemembri di una banda e due agenti di polizia sono rimasti uccisi negli scontri. Il governo ha schierato unità dell'esercito e della polizia contro ledopo che martedì alcuni uomini armati hanno fatto irruzione in uno studio dell'emittente statale TC Televisión durante un programma di notizie in ...

(Adnkronos) – Sono 139 le persone tenute ancora in ostaggio all'interno di cinque carceri in Ecuador , tra cui 125 guardie penitenziarie e 14 ... (periodicodaily)

...città più grande dell', e ha cercato di costringere uno dei presentatori a leggere un messaggio in diretta. Gli uomini armati sono stati infine sopraffatti dai soldati e sono stati, ......sono oltre 350, mentre sono state liberate due persone tra le 178 del personale peniteziario trattenute in ostaggio dai detenuti. Noboa annuncia la costruzione di due prigioni "L'ha ...Città del Vaticano Un appello “alle bande criminali” dell’Ecuador affinché depongano le armi, rinuncino al crimine, tornino ai valori delle loro famiglie, dei loro padri, e si volgano a Dio. E' quello ...Si intensificano le operazioni della polizia nazionale in ecuador per fermare le bande dei narcos. Il presidente Noboa ha dichiarato lo stato di emergenza. I detenuti, intanto, hanno liberato due pers ...