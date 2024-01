Echo | la recensione | botte da orbi | anzi | da sordi

Leggi su screenworld

(Di sabato 13 gennaio 2024) C’era una volta Marvel Spotlight, mensile pubblicato tra il 1971 e il 1977, e poi di nuovo tra il 1979 e il 1981, che faceva parte di una tripletta di cosiddetti try-out books (insieme a Marvel Feature e Marvel Premiere), ossia testate antologiche le cui storie servivano per testare l’interesse dei lettori nei confronti di nuovi personaggi prima di affidare agli stessi dei titoli regolari. Cinque decenni dopo, l’appellativo designa parte del Marvel Cinematic Universe, nella fattispecie le serie, tra quelle realizzate per Disney+, che non richiedono conoscenze pregresse delle trame orizzontali del franchise. E il primo show a usufruire di questa etichetta (che ha un proprio logo e un proprio motivetto, composto da Michael Giacchino) è quello di cui parliamo nelladi, che è anche la prima serie Marvel prodotta per la piattaforma della ...