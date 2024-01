Ecco perché Fedez avrebbe cancellato le storie contro Myrta Merlino

Leggi su biccy

(Di sabato 13 gennaio 2024) Qualche giorno fa, esausto dei giornalisti sotto casa sua, ha fatto un paio die Pomeriggio Cinque. “Secondo me fuori casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente” – le parole del rapper – “Queste sono le priorità dell’informazione italiana. Paloma è diventata una starPomeriggio Cinque da un po’ di giorni mette piantonato un giornalista fuori casa nostra per vedere non so che cosa.devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della cacca di Paloma ti dico che oggi Paloma ha fatto la cacca semi dura”. Con tanto di frecciatina: “Barbara d’Urso, ndr lofatto meglio”. Ci tenevo a farti una domanda: così come tu vieni sotto casa mia, sei stata sotto casa ...