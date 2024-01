Ecco l’oroscopo 2024 per architetti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 gennaio 2024) Caricosa vi attende nell’“Oroscopo per”, noto per aver già previsto il crollo del ponte sullo stretto di Messina nel 2076 (ricordiamo che glinon fanno riferimento al classico zodiaco bensì a uno professionalmente personalizzato di soli 6 segni). UNICORNO (nati dal 16 gennaio al 15 marzo): Come già previsto nel 1640 dal santone indiano Abu Sabà, questo sarà l’anno dell’architetto unicorno. Grazie al passaggio di Venere in Capricorno, avrete particolare fortuna con i bonus edilizi. Bonus sisma, bonus verde, bonus mobili e il nuovissimo bonus patriota peritaliani al 110%. I più audaci faranno anche scoperte che gli cambieranno la vita, tipo il significato dell’”Error code 163” ...