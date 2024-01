Ecco la legge anti-Ferragni

(Di sabato 13 gennaio 2024) Giorgia Meloni l’aveva annunciato durante la conferenza stampa: l’idea è quella di ripensare le norme che regolano la trasparenza sulla beneficenza. Non si chiamerà “ddlChiara“, anche se è proprio dal patatrac del pandoro Balocco che prende ispirazione. Le agenzie di stampa ieri battevano la notizia: il governo sarebbe al lavoro per approvare un disegno diapposito. Dovrebbe fissare nuove regole, pene più severe, altri controlli e ulteriori sanzioni. Il vicepresidente vicario del gruppo Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina, ha spiegato all’Adnkronos che “si punta a rafforzare la parte della trasparenza” con l’obbligo “di indicare in maniera chiara e netta l’importo dei contributi che si ricevono, e quanto viene destinato alla beneficenza”. La parte che non va in carità dovrà essere “rendicontata nel ...

Qualcuno, nei corridoi tra Montecitorio e Palazzo Chigi, l?ha già battezzata come la ? legge Ferragni ?. E il perché non è difficile da immaginare: ... (ilmattino)

Nel panorama scintillante di Sex and The City , un capo ha brillato con luce propria, diventando un’icona di stile inconfondibile: il tutù di Carrie ... (dilei)

https://www.consumatori.it/news/obbligo - pos -/ Tutti i commercianti sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, per qualsiasi importo. Se non lo fanno ...Disegno disul Made in Italy:cosa prevede Il 15 aprile di ciascun anno si festeggerà la Giornata Nazionale del Made in Italy , al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana ...Il tempo passa e le regolamentazioni per la circolazione diventano sempre più stringenti: ecco il quadro generale.L'agrivoltaico sfrutterà la concessione, a valere sui fondi PNRR, di un contributo in conto capitale del 40% dei costi ammissibili ...