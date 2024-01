È ora di chiamare i fatti del 7 ottobre in Israele con il loro nome | femminicidio di massa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 gennaio 2024) Al direttore – La violenza contro le donne – quel tipo di violenza specifico, esercitato sulle donne in quanto tali – è diventato, finalmente, un tema centrale nel dibattito pubblico, non più confinato nelle pagine di cronaca nera o affidato a commenti di qualche femminista. Si discute di possesso, di incapacità maschile di confrontarsi con la libertà femminile, di parità e differenza. È un segnale molto positivo, che indica l’inizio di un cambiamento: ci sono mali che per essere sradicati hanno bisogno di consapevolezza, di una profonda e diffusa presa di coscienza, e la violenza contro le donne è uno di questi. Questa consapevolezza, però, dovrebbe prescindere dalle pulsioni ideologiche e anche dalle opinioni politiche. Poiché a essere minacciata è la libertà delle donne, insieme alcorpo e allastessa identità, nel contrastare la violenza ...