È fatta | gli Usa mollano Zelensky

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 13 gennaio 2024) È, gli UsaZelenski e lasciano l’Ucraina, o quel che ne resta, al suo destino. Perché non l’hanno fatto prima, visto che già col solo scoppio della guerra nel Donbass avevano praticamente vinto? Perché dovevano liberarsi del loro surplus di armi, facendo un favore al loro complesso militar-industriale che è la vera spina dorsale degli States. Ricordo, quando facevo la naja alla stazione di Livorno, il passaggio periodico di interi treni-merci carichi di munizioni. Andavano al deposito in centro-Italia, dove sarebbero state eliminate. Infatti, esse hanno un’obsolescenza stabilita per legge, una scadenza che devono rispettare anche se sono ancora attive e funzionanti. Ma smaltirle è un costo, tanto vale prendere due piccioni con una fava. E stanziare nuove commesse statali per sostituzioni e ammodernamento continuo. Altro obiettivo, ...