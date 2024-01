Duplice femminicidio di Naro | chiesa deserta per funerali di Delia Zarnescu

Per questo il gip di Agrigento ha deciso di convalidare il fermo del 24enne romeno, accusato delomicidio e vilipendio di cadavere di Delia Zarniscu, di 58 anni, e Maria Rus, di 54, uccise ...Resta in carcere Omar Edgar Nedelkov, il 24enne romeno accusato delomicidio e vilipendio di cadavere di Delia Zarniscu, 58 anni, e Maria Rus, 54, uccise nelle loro abitazioni nel centro storico di Naro la notte fra il 4 e il 5 gennaio. Per il gip del ...Per quanto il terribile duplice femminicidio di Naro (Agrigento) abbia sconvolto l'opinione pubblica, sono state poche le persone che oggi hanno preso parte al funerale di Delia Zarnescu, una delle ...Nonostante il sindaco Maria Grazia Brandara avesse proclamato e annunciato da giorni il lutto cittadino, a Naro si è registrata una scarsa partecipazione ai ...