Due copioni di Friends sono stati venduti all’asta per 25mila euro | erano stati trovati in un cestino da un operatore

(Di sabato 13 gennaio 2024) Saranno anche passati vent’anni dalla messa in onda dell’ultima stagione, macontinua a confermarsi una delle serie tv più amate di sempre. In questi giorni, idi due episodiper 22mila sterline (circa). A recuperarli da un bidone della spazzatura è stato un lavoratore dei Fountain Studios di Wembley nel 1998. Le due sceneggiature in questione riguardano le puntate che chiudono la quarta stagione della celebre sitcom, quando il gruppo di sei amici vola a Londra per le nozze tra Ross ed Emily. Nel bel mezzo della cerimonia, lui sbaglia nel ripetere le frasi del prete e dice: «Io prendo te, Rachel». A rinnovare l’affetto di milioni di fan per la serie tv ha contribuito anche la ...

Il prezzo di partenza per imessi all'asta da Hanson Ross a Royston, nel Regno Unito, era di 600 - 800 sterline. Ma la scoperta dellesceneggiature ha fatto impazzire i fan della ...... dove un grande Maestro insegna alla sua compagnia non solo con i testi e ima con il suo ... si mette in scena l'urgenza di amare, amare non solo inteso come sentimento trapersone, ma ...I copioni di due episodi di Friends sono stati venduti all'asta per 22.000 sterline (circa 25 mila euro). (ANSA) ...I copioni di due episodi di Friends sono stati venduti all'asta per 22.000 sterline (circa 25 mila euro). (ANSA) ...