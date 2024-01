Drammatica esecuzione di un 14enne a Roma Lo zio | “Sparavano all' impazzata | si è trattato di una trappola”

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 13 gennaio 2024) Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri, alle porte di. L’allarme è scattato intorno alle 3. Sul posto il 118, i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e il pm di Velletri. Inutili i soccorsi per il ragazzo romeno. Si indaga per far luce sull'accaduto. Non si esclude una lite tra...