Dramma a Pistoia | crolla il solaio durante una festa di matrimonio | cinque feriti gravi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo alla periferia di, località Pontelungo, per il crollo di unin un ex convento adibito a locale feste, dove era in corso una cerimonia di. Il bilancio provvisorio è al momento dipersone sono infatti trasportate al pronto soccorso in codice rosso,in codice giallo e almeno 25 in codice verde. Sarebbero coinvolti anche dei bambini. Sul posto sono subito arrivati ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale. Isono stati inviati oltre che all'ospedale dianche agli ospedali di Prato, Empoli e Pescia. "Al momento 5 persone in codice rosso, 5 giallo e circa 25 verdi. Allertati tutti gli ospedali ...