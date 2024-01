Dove vedere la Coppa d’Africa 2024 in tv | guida tv e dirette

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tutto pronto per la, giunta alla 34esima edizione e al via da sabato 13 gennaio in Costa d’Avorio. Sarà proprio la nazionale di casa a disputare la partita inaugurale contro la Guinea-Bissau, dando quindi il via al percorso verso la finale di domenica 11 febbraio. Tanti i rappresentanti della Serie A impegnati nella rassegna continentale. A partire naturalmente da Victor Osimhen, passando per Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Evan Ndicka e molti altri. Gli occhi dell’Italia saranno quindi puntati sulla Costa d’Avorio e gli appassionati italiani potranno seguire lainteramente in chiaro su Sportitalia, visibile sul canale 60 o 560 del digitale terrestre. L’emittente trasmetterà in esclusiva in Italia tutte e 52 le gare della manifestazione, con approfondimenti e focus speciali dedicati ...

La stessa Giorgia Meloni non può nonin questa combinazione astrale il segno di un forte ...si ritrova il peggio di un provincialismo senza tempo. Con leader piccoli piccoli pronti ad ...Gli uomini di Letsch stanno facendo bene soprattutto tra le mura amiche,hanno conquistato 10 ... ComeBochum - Werder Brema in diretta tv e streaming Bochum - Werder Brema è in programma ...La partita Lazio - Lecce di domenica 14 gennaio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventesima giornata di Serie A ...Due dei sette azzurri in tabellone sono chiamati ad esordire domenica, nella prima giornata dell'Australian Open 2024 che scatta sui campi in cemento di Melbourne Park, con un montepremi record di 86, ...