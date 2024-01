Dopo il weekend ' gelato' arriva la pioggia

Leggi su agi

(Di sabato 13 gennaio 2024) AGI - Saranno giorni con clima freddo quelli che seguiranno al, poi maltempo con aria più mite e poi di nuovo una fase fredda. L'Italia si è svegliata al freddo questa mattina di sabato (13 gennaio) con gelate diffuse anche a bassa quota, condizioni meteo stabili grazie all'alta pressione portano infatti marcate inversioni termiche. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la giornata di Domenica però potrebbe vedere un graduale peggioramento meteo in Italia con nuvolosità in aumento sui settori occidentali e locali pioviggini lungo le regioni tirreniche. Un fronte freddo in discesa verso i Balcani sfiorerà il Mediterraneo centrale mantenendo le temperature in media o poco sotto. Nei giorni centrali della prossima settimana si conferma un peggioramento meteo sull'Italia a opera di una perturbazione in arrivo dall'Atlantico. Temperature inizialmente in ...