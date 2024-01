Dopo il pandoro-gate esplodono le frizioni tra i Ferragnez | irrompe una nuova pesante crisi di coppia?

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 Non accenna minimamente a placarsi la tempesta in casa, anzi, all’orizzonte si scorgono nubi ancora più minacciose, se possibile. L’ormai notorischia di far implodere l’impero che Chiara Ferragni ha costruito in questi anni. La Safilo l’ha già mollata, mentre la Coca-Cola ha bloccato lo spot che vedeva la partecipazione proprio dell’imprenditrice digitale. Due Procure l’hanno iscritta nel registro degli indagati per truffa e i follower sono inferociti con lei. Non c’è però limite al peggio e così, allad’immagine ed economica, potrebbe affiancarsi anche quella sentimentale. Come è noto isi sono riuniti da pocola strisciantediesplosa al Festival di Sanremo ...