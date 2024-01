Don Franco Reverberi | chi è il prete accusato di torture e omicidi in Argentina Nordio nega l' estradizione | «E' anziano»

reverberi Estratto da parma.repubblica.itReverberi, il sacerdote della diocesi di Parma accusato di diversi crimini compiuti in Argentina durante la dittatura civico - militare ...21.40 Argentina,Nordio:no Reverberi estradato Non sarà estradato in ArgentinaReverberi,sacerdote della Diocesi di Parma, accusato di crimini durante la dittatura militare in Argentina. Il ministro della Giustizia Nordio non ha concesso l'estradizione: ne ...È accusato di omicidio, sequestro di persona e tortura, commessi in Argentina durante la dittatura di Videla. Ma don Franco Reverberi, rifugiato in Italia, ...Nordio respinge la richiesta argentina malgrado la sentenza di Cassazione: "È anziano e malato" ...